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«Динамо» Мх — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Динамо» Мх — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Краснодар» в 26-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

«Каждая игра сейчас важна для «Краснодара». Терять очки нигде нельзя. На Махачкалу давления пока что нет. Они за счёт побед над «Крыльями», «Химками» и «Спартаком» на четыре очка убежали от зоны стыков. И даже поражение в Оренбурге по ним не ударило. Но дома в любом случае станут играть агрессивно, будут стараться высоко встречать краснодарцев. В их игре ничего не изменится. А там — на что хватит сил. Видно было, что и со «Спартаком» просели во втором тайме, и с «Оренбургом» не выдержали. Но такой стиль у «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодару», как мне кажется, надо забивать минимум два, чтобы рассчитывать на три очка. У себя дома махачкалинцы в последних играх на хорошем газоне забивали по четыре. Могут на характере, настрое, напоре забить и лидеру. Я не удивлюсь. Однако у «Краснодара» все лидеры в строю, возвращается даже Са. Ну и Кордоба хорошо провёл прошлый матч с «Ахматом», до этого он был в тени. Жду от него хорошей игры на финише.

Не думаю, что будет закрытый футбол. Поэтому поставлю на «тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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