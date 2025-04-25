«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ 25 апреля

Телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 2.5 за 3.90.

«Всего пять туров остаётся для «Краснодара», чтобы занять первую строчку в чемпионате. Я верю, что у них это получится в этом году, мотивация сумасшедшая у ребят. Они пытаются бороться, с «Зенитом» у них не получилось, но я думаю, что Махачкала для них будет несложным соперником.

Махачкала хоть и первый сезон в РПЛ играет, но идёт достаточно уверенно – 10-я строчка чемпионата. Футбол у них очень закрытый, осторожный, они лишний раз не будут идти вперёд, будут больше закрываться. В целом, если посмотреть статистику личных встреч с «Краснодаром», их было всего две, много мячей не было.

Мне кажется, в этой встрече также не будет много мячей. Предлагаю взять ставку на победу «Краснодара» при тотале меньше 2.5», — приводит слова Серёгиной «РБ Спорт».