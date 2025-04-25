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«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.98.

«Сейчас практически каждый матч «Краснодара» вызывает повышенное внимание, игра с махачкалинским «Динамо» совсем не исключение. Команда Хасанби Биджиева идёт на 10-м месте и пока не особо беспокоится о своих перспективах. В последних пяти матчах у них три победы и хорошие шансы задержаться в середине турнирной таблицы. За это время удалось обыграть «Крылья Советов», «Химки» и московский «Спартак». Неудачными стали только два матча — с московскими армейцами, им уступили 0:2, и игра последнего тура с «Оренбургом». Тут долгое время всё было не так однозначно, махачкалинцы долгое время вели благодаря голу Темиркана Сундукова, минимальное преимущество сохранялось до 60-й минуты, тогда отличился Эмирджан Гюрлюк. Ничья держалась до 81-й минуты, Ацамаз Ревазов забил второй гол «Оренбурга». Отыграться так и не удалось, «Динамо» уступает 1:2, но всё ещё чувствует себя уверенно.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» лишь раз уступил этой весной, к сожалению для них, это случилось в игре с «Зенитом». Поражение 1:4 не позволило команде чувствовать себя вольготно. Несмотря на это, именно команда Мурада Мусаева продолжает лидировать в чемпионате, преимущество над вторым местом — два очка. В матче прошлого тура пришлось играть с «Ахматом». Встреча получилась очень тяжкой. Ещё в первом тайме счёт открыл Джон Кордоба, во втором тайме грозненцев смогли сравнять счёт на табло, гол забил Георгий Мелкадзе. В концовке краснодарцы бросили все силы на атаку и смогли забрать три очка. Сначала пенальти реализовал Эдуард Сперцян, а уже через две минуты Кевин Ленини забил третий мяч своей команды. Победа «Краснодара» — 3:1.

С каждым туром набирать очки «быкам» будет всё сложнее, при этом в первую очередь — в психологическом плане.

Поездка в Махачкалу исключением не станет, это будет серьёзная проверка для команды Мусаева. Сейчас надо набрать три очка, и без разницы на то, какую игру покажет команда. Предположу, что своего они добиться сумеют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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