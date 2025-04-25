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«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 26-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 26-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 3.5 за 2.55.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар». Лидер чемпионата в гостях у команды, которая в последних матчах действительно удивляет. В осенней части они забивали очень мало, пропускали очень мало. Осенью 2024 года почти два месяца не могли выиграть, ушли на зимнюю паузу в группе команд, которые находились практически на самом дне турнирной таблицы.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но зимняя пауза пошла на пользу «Динамо» — две победы над ближайшими конкурентами, что очень важно в распределении мест по итогу. Да ещё и «Спартак» в Москве «зацепили». Да, в последнем туре было поражение, ведя в счёте, упустили победу и ничью на выезде в Оренбурге. Но это, по моему мнению, не помешает махачкалинцам решить поставленную задачу — остаться в РПЛ.

Но в матче против лидера чемпионата они вряд ли завоюют даже очко. Всё же «Краснодар» сильнее по всем показателям. И даже если хозяева поставят «автобус», то это им всё равно не поможет. Победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 за 2.55 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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