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«Штутгарт» — «Хайденхайм»: прогноз Павла Погребняка на матч Бундеслиги

«Штутгарт» — «Хайденхайм»: прогноз Павла Погребняка на матч Бундеслиги
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Хайденхайм».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.52.

«Швабы» проводят невпечатляющий сезон, но всё можно исправить. Впереди финал Кубка Германии, а шансы попасть в еврокубки никто не отменял. У команды есть всё, чтобы хоть как-то сгладить сезон. «Хайденхайм» как раз тот соперник, с кем нужно забирать свои три очка и порадовать болельщиков домашней победой.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается гостей, то они в плачевном положении, команда в зоне вылета, и в случае поражения выбраться оттуда шансов, скорее всего, не будет. В последних трёх играх пропустили восемь. Если не поправить игру в обороне, то «Штутгарт» без проблем набьёт мешок голов.

В общем, очень важная игра для обеих сторон, думаю, можно ожидать эмоциональный поединок. Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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