«Штутгарт» — «Хайденхайм»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги 25 апреля

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Хайденхайм».

Ставка: победа «Штутгарта» и ТБ 2.5 за 1.85.

«Штутгарт» — «Хайденхайм». «Штутгарт» в чемпионате выступает неудачно и идёт вне зоны еврокубков, но у него сейчас все мысли связаны с Кубком Германии, с финалом. Через победу в нём можно пробиться в Лигу Европы. Через чемпионат в еврокубки «Штутгарт» тоже может попасть, но пока команда идёт явно ниже ожиданий на дистанции всего сезона.

«Хайденхайм», в свою очередь, борется за выживание. Он в лучшем случае окажется в зоне стыковых матчей и будет играть матчи плей-офф за право остаться в Бундеслиге. Но при худшем раскладе «Хайденхайм» вылетит напрямую. Тяжело команде со скромными ресурсами было на протяжении всего сезона, совмещая выступления в чемпионате ещё и с Лигой конференций, где удалось выйти в плей-офф.

В общем, «Хайденхайм» по игре сейчас не впечатляет. В прошлом туре без шансов проиграли «Баварии». Ну и вообще, клуб очень редко выигрывает. И в этом матче, конечно, «Штутгарт» — явный фаворит. Он в прошлом туре сыграл вничью с «Унионом», 4:4, невероятный матч. 4:4 — так закончился первый тайм того матча. В итоге во втором ничего не забили, ничья, которая «Штутгарт» не устроила.

Дома, я думаю, «Штутгарт» соперника обыграет. Он, конечно, сильнее. «Штутгарт» больше бы очков набрал, если бы закреплял результатами свою игру, много качественных матчей в этом сезоне было у него. Но команда зачастую отдавала победные матчи, не удерживала преимущество. Если бы результат соответствовал игре, «Штутгарт» бы точно был в зоне еврокубков.

Я возьму комбинированную ставку «победа «Штутгарта» и общий тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.85. «Штутгарт» — фаворит. «Штутгарт» дома, ну и одну из самых слабых команд чемпионата он должен обыгрывать», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».