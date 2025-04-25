«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца».

Ставка: победа «Ниццы» с форой (+1) за 1.82.

«Парижане уже пару недель как выиграли титул чемпиона Франции и за прошедшие 30 туров так и не потерпели ни одного поражения. 24 победы и 6 ничьих, включая 1:1 против «Нанта» несколько дней назад. При этом впереди столичную команду ждёт полуфинал Лиги чемпионов, где им будет противостоять лондонский «Арсенал». Да и финал Кубка Франции тоже не стоит забывать, в конце мая «ПСЖ» предстоит матч с «Реймсом».

«Ницца» в этом сезоне провалилась в Лиге Европы, команда с Лазурного побережья финишировала на 35-й позиции из 36, да ещё и с разницей мячей 7:16. Кубок Франции для «Ниццы» тоже завершился задолго до решающего матча, а именно на стадии 1/8 финала. Поэтому все силы команда Франка Эза сосредоточила на борьбу в чемпионате Франции. Пока они идут на пятой строчке, от путёвки в Лигу чемпионов их отделяет три очка, а от квалификации — два.

Парижанам ближайший матч, по сути, неинтересен, титул уже их, а провести турнир без поражений — такими категориями мыслят болельщики и журналисты. А вот первый полуфинал против «Арсенала» уже во вторник, поэтому с большой долей вероятности Луис Энрике прибегнет к ротации. «Ницце» же очки терять нежелательно, пусть и победить на «Парк Де Пренс» будет непросто, но в прошлом сезоне команда с Лазурного побережья смогла взять три очка в столице. И всё же выберем осторожный вариант: «Ницца» с форой (+1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».