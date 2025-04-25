«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.55.

«Первые два матча серии показали: «Лос-Анджелес» научился играть против «Эдмонтона» и с результативностью в этом противостоянии всё будет в порядке. «Кингз» дома забрали две игры, и если в первой пришлось постараться (победная шайба была заброшена в самой концовке), то во второй хозяева не дали сопернику и шанса на камбэк.

В невероятной форме Андрей Кузьменко, который в первых двух встречах набрал 5 (2+3) очков. А ведь еще несколько месяцев назад его называли одним из главных русских разочарований сезона. Шикарно играет Адриан Кемпе, у которого 7 (3+4) очков на старте плей-офф. У «Лос-Анджелеса» просто убийственное большинство – реализовано пять попыток из 10. А у «Ойлерз», наоборот, катастрофа – 0 голов при численном преимуществе.

«Эдмонтон», конечно, провалил первые две игры, но и у него в атаке всё не так уж печально. Макдэвид фактически в одиночку сотворил камбэк с 0:4 в первой игре, однако вот через два дня был не так заметен. Старается Драйзайтль, но пока только три очка в двух встречах.

На двоих за два матча команды забросили 19 шайб. И ничего не указывает на то, что соперники собираются останавливаться. Ждём продолжения результативной игры в Эдмонтоне», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».