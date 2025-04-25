«Монреаль» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на встречу НХЛ «Монреаль Канадиенс» – «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 1.77.

«Первый раунд плей-офф пока складывается как лёгкая прогулка для «Вашингтона». Лучшая команда Восточной конференции без особых усилий выиграла две первые домашние встречи. Разгромов не было, но в плей-офф они и не нужны — порой крупная победа может сыграть злую шутку с теми, кто её одержал.

Интересный факт: у Александра Овечкина больше голов в плей-офф, чем у всех игроков «Монреаля», вместе взятых. Это многое говорит о молодости и неопытности «Канадиенс». При этом «Вашингтон» побеждает даже без одного из ключевых игроков — Алексей Протас, автор 30 голов в регулярном чемпионате, всё ещё восстанавливается после травмы. Ожидается, что он скоро вернётся в строй.

На домашнем льду «Монреаль» наверняка сделает всё возможное, чтобы зацепиться за победу, будет сражаться до последнего и, вероятно, дотянет до овертайма. Однако пока сложно понять, за счёт чего «Канадиенс» смогут выиграть хотя бы один матч в этой серии — разве что при серьёзной расслабленности «Кэпиталз», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».