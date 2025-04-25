Артуро Видаль запустил собственного букмекера и онлайн-казино

Известный футболист Артуро Видаль сообщил о запуске собственной платформы для ставок на спорт и онлайн-казино Juego con el King.

Чилиец заявил, что специально для новых игроков организуют лотерею с денежными призами и подарками.

«Играйте с King – новой платформой, где страсть к спорту превращается в выигрышную игру! Высокие коэффициенты, круглосуточная поддержка и выплаты за считаные минуты! Зарегистрируйтесь, делайте ставки и выигрывайте как король», – написал Видаль в социальных сетях.

Букмекерская контора Видаля будет работать на рынке Чили. При этом на сайте компании нет никаких упоминаний о лицензиях. Кроме того, Видаль — действующий игрок чилийского «Коло-Коло» и национальной сборной страны. ФИФА запрещает футболистам иметь во владении букмекерские конторы из-за конфликта интересов.