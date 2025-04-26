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«Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз на третий матч серии НХЛ

«Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз на третий матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на третий матч серии «Монреаль» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.27.

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«Вашингтону» отчасти повезло с соперником. «Монреаль» является самым титулованным клубом в истории Кубка Стэнли, но в современной истории вообще не впечатляет, откатившись к статусу середняка. В нынешний розыгрыш плей-офф НХЛ заполз на тоненького, через зону уайлд-кард. Причём впервые за долгое время.

«Кэпиталз», в свою очередь, были одними из лидеров в нынешнем сезоне. А после того, как Александр Овечкин побил рекорд Гретцки, могут сконцентрироваться на плей-офф. Первый матч серии с «Канадиенс» они выиграли благодаря капитану, который набрал три очка. Во второй встрече помог голкипер, не раз оставлявший партнёров в игре.

Теперь серия перемещается в Монреаль. Однако особого преимущества канадский клуб не почувствует. «Вашингтон» во время регулярки был одним из лучших по игре на выезде, а в этой серии, после второй победы, вновь ощутил уверенность. Так что ждём третью победу подряд.

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