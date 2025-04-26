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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на третий матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на третий матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на третий матч серии «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.73.

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Вероятно, не такое начало серии хотел бы увидеть финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли. «Эдмонтон Ойлерз» в прошлом сезоне лишь в семи матчах уступил «Флориде Пантерз», а в этом пошёл за реваншем. Однако в первом же раунде нарвался на неуступчивый «Лос-Анджелес Кингз» и после двух встреч летит со счётом 0-2.

Поможет ли переезд на домашнюю арену? Возможно. Дело в том, что «Кингз» во время регулярки были лучшими по игре на своём льду. Потому неудивительно, что выиграли обе домашние встречи в плей-офф. Однако выездные матчи проводили довольно посредственно. А родные болельщики наверняка взбодрят «Эдмонтон».

Вот только на лёгкую прогулку «Ойлерз» рассчитывать не стоит. У «Кингз» отлично работает нападение, в том числе благодаря Андрею Кузьменко. За две встречи они забросили 12 шайб, а россиянин набрал пять очков. Макдэвид и Драйзайтль, разумеется, будут более активными, но без ответа не останутся. В общем, тотал больше по шайбам абсолютно уместен.

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