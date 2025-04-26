«Гавр» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Лиги 1 «Гавр» — «Монако».

Ставка: победа «Монако» + обе забьют за 2.65.

После довольно удачного отрезка клуб Далера Кузяева снова вернулся к поражениям. За три тура в апреле пока набрал лишь три из девяти возможных очков. В последних двух турах потерпел два поражения с общим счётом 2:7. «Монако» же один из лидеров лиги, если вынести за скобки «ПСЖ», который показывает какие-то сумасшедшие результаты и досрочно стал чемпионом.

Монегаски вовсю бьются с «Марселем» за второе место в турнирной таблице, а потому тоже не обделены мотивацией. Остаться без Лиги чемпионов, когда изначально планируешь бороться за золотые медали, было бы больно. Впрочем, результаты вполне позволяют коллективу рассчитывать на финиш в топ-3, откуда напрямую дорога в главный еврокубковый турнир.

Как и в случае с Кузяевым, Головин находится на скамейке запасных. Полузащитник давно не выходил в старте из-за длительного отсутствия. Едва ли выйдет и теперь, ещё не набрал форму.

Впрочем, и без него «Монако» на регулярной основе забивает по два-три мяча. В первом круге обыграл «Гавр» со счётом 3:1. Скорее всего, чего-то похоже стоит ждать и теперь. Монегаски часто пропускают на выезде, так что у аутсайдера будут шансы отличиться. Если бы «Гавр» не был худшим в Лиге 1 по игре дома, можно было бы даже подумать над 1Х. Но в итоге ОЗ + П2 — отличный вариант.