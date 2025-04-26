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«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз на полуфинал Кубка Англии

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз на полуфинал Кубка Англии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинал Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.20.

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Лондонцы за пять последних матчей добыли всего одну победу над сдувшимся «Брайтоном» (2:1), а также потерпели два поражения с общим счётом 2:10. Похвастаться надёжной обороной, равно как и исключительной атакой, столичный коллектив не может.

Бирмингемцы выглядят куда бодрее. Поражение от «Манчестер Сити» стало для них лишь вторым за 12 прошлых игр в разных турнирах. Более того, на данном отрезке они одержали 10 побед, забив суммарно 25 мячей. Причём на выезде в последнее время команда выступает всё лучше. А потому будет совершенно естественно, если она выиграет снова и выйдет в финал.

Против подопечных Унаи Эмери играет только история противостояний. В качестве главного тренера «Астон Виллы» он встретился с «Кристал Пэлас» шесть раз. Лишь в двух оказался сильнее, потерпев три поражения. Однако на этот раз всё может измениться. Отвлекаться на Лигу чемпионов больше не нужно, а учиться на ошибках и настраивать на кубковые турниры он умеет хорошо.

«Астон Вилла» этот сезон проводит даже ярче, чем предыдущий. Унаи Эмери снова доказывает делом свою высокую квалификацию. Будет совершенно логично, если он сумеет вывести команду в финал Кубка Англии, где потом тоже добудет победу. Возможно, даже в ущерб положению в чемпионате Англии. В общем, ждём победу бирмингемцев в полуфинале.

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