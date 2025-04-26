Назван самый вероятный счёт финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал»

26 апреля в финале Кубка Испании встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». «Эль класико» пройдёт на нейтральном поле стадиона «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (7.00). Следом идёт победа «Барселоны» 2:1 (9.00) и ничья 2:2 (10.0).