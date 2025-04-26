«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз на финал Кубка Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Барселона» — «Реал».

Ставка: «Барселона» победит за 2.23.

Оба «эль класико» в этом сезоне подопечные итальянца проиграли без шансов. В Примере уступили со счётом 0:4, во встрече за Суперкубок Испании — 2:5. Назревает ещё одно поражение.

«Барселона» играет красиво и зрелищно. Побеждает всех без разбора, очень много забивает. Уже перевалила за отметку в 150 голов во всех турнирах. У «Реала» пока только 120. Одно даёт надежду «сливочным» — в лазарет угодил лучший бомбардир каталонцев Роберт Левандовски.

Впрочем, у Ханс-Дитера Флика есть качественная замена по позиции. Сыгранную тройку с Рафиньей и Ламином Ямалем образует Ферран Торрес. И есть варианты для усиления. У соперника же возможностей гораздо меньше. Анчелотти заявил, что у него только один левый защитник готов к «эль класико».

В победу каталонцев верится куда больше. Их беспроигрышная серия в чемпионате Испании насчитывает уже 14 встреч. Пребывают в отличном расположении духа, преуспевают во всех турнирах. Мадридцам остаётся только завидовать и надеяться на чудо. Вероятность поражения очень высока.