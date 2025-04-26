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«Ростов» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы

«Ростов» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы
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26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ростов» — «Локомотив» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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