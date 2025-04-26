Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.30.

Материалы по теме
Станкович — король Москвы. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби?
Станкович — король Москвы. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби?

У гостей нападение забарахлило. Стал реже радовать результативностью Алексей Батраков. Железнодорожники выиграли только 2 из 10 предыдущих встреч чемпионата России. В матче последнего тура разгромили «Пари НН», однако все три гола забили после удаления.

Есть все основания полагать, что предстоящая встреча не получится результативной. Во-первых, соперники нестабильны и в последнее время мало забивают. Во-вторых, вскоре им предстоит выступить друг против друга в Кубке России. Скорее всего, приберегут голы на следующий очный матч.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от «Спартака» большое. Вряд ли получится закончить сезон в призёрах. «Ростов» и вовсе занимает седьмую строчку. Логичнее поберечь силы и эмоции для встречи в Кубке России, которая через четыре дня пройдёт в Москве.

Это не значит, что в Ростове-на-Дону будет скучная, унылая игра. Соперники примерно равны по силе. Матч наверняка будет держать трибуны в напряжении на протяжении всех 90 минут. Хоть турнирной мотивации и нет, уступать никто не хочет. Вполне возможно, будет 0:0, 1:0 или 1:1.

Материалы по теме
Два из четырёх! «Барселона» заберёт у «Реала» ещё один трофей
Два из четырёх! «Барселона» заберёт у «Реала» ещё один трофей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android