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Стали известны шансы «Ливерпуля» сегодня стать чемпионом Англии

Стали известны шансы «Ливерпуля» сегодня стать чемпионом Англии
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27 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Для гарантии чемпионства мерсисайдцам достаточно набрать одно очко.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.26, что равно приблизительно 79% вероятности.

Победа «Тоттенхэм Хотспур» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.10.

Если «Ливерпуль» не проиграет, зайдёт коэффициент 1.08 (около 91% вероятности).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

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