Икрам Алискеров — Андре Мунис: прогноз на бой UFC

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC Икрам Алискеров — Андре Мунис.

Ставка: Алискеров победит в первом раунде за 3.35.

Икрам здорово дебютировал в UFC, победив Фила Хоуса и Варлея Алвеса. По своему потенциалу он, конечно, намного выше Муниса. Во-первых, искусный самбист, Алискеров не уступит бразильцу в партере. Ну а в стойке он на голову выше. Да, у Муниса было много времени на подготовку, он мог изучить россиянина досконально, но нехватка навыков в стойке, недостаток скорости и техники не могут не сказаться.

Единственный шанс Андре — выбрать нужный момент и провести результативный тейкдаун, вот только при попытке сделать это он наверняка нарвётся на удары Алискерова. Удар у Икрама тяжёлый, свои победы он одерживал в первом раунде. С учётом того что бразилец не раз оказывался в нокауте, кажется, исход боя очевиден. Да, Мунис сильнее соперников, которых Алискеров побеждал в UFC, но это далеко не Роберт Уиттакер. Да и времени подготовиться на этот раз у россиянина было более чем достаточно.

На победу Алискерова дают мизерные 1.15, так что здесь нужно искать что-то более рискованное. Можно взять успех российского бойца нокаутом за 1.83, ТМ 1.5 раунда за 2.52 или же самый жирный коэффициент — нокаут от Икрама в первом раунде. На этот исход дают аж 3.35. На этом и остановимся. В Алискерова верят, даже несмотря на чувствительное поражение от Уиттакера. Теперь нужно показать товар лицом.