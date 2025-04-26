«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит» в 26-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.87.

«В субботу в 14 часов по московскому времени «Зенит» будет встречаться с московским «Динамо» на «ВТБ Арене». Для динамовцев сейчас палка о двух концах, на какой же турнир всё-таки сделать ставку. В чемпионате забраться в тройку будет очень тяжело, уж больно много динамовцы осечек допустили в последнее время. Зато есть игра на неделе в Кубке с московским «Спартаком», и она чрезвычайно важна для команды Марцела Лички. Это не значит, что «Динамо» будет играть спустя рукава против «Зенита», потому что это домашний матч, потому что и болельщики не позволят, ну и достаточно шаткие позиции у самого Лички. Но какие-то любопытные нюансы и корректировки по составу наверняка от Лички могут быть.

Карраскаль, не игравший в прошлом туре, чтобы избежать, не дай бог, дисквалификации, получения четвёртой карточки, скорее всего, сыграет здесь. Яркий матч выдал Ярослав Гладышев против «Рубина».

Но «Зенит» на такие большие игры настраивается в целом неплохо. Но не сказать, что в этом сезоне «Зенит» здорово играет против команд первой шестёрки. И со «Спартаком» были проблемы, и с «Локомотивом», и с ЦСКА «Зенит» не доминировал. Но сейчас такая история, что если не будет Сергей Богданович Семак что-то придумывать, а будет ориентироваться на тот же самый состав, что и был, например, в игре с «Краснодаром», то быстрая и очень лёгкая, подвижная группа атаки «Зенита» немало проблем динамовцам сумеет создать.

На результат я бы здесь не играл, на какой-то общий тотал тоже не стал бы ориентироваться. Но, учитывая проблемы «Динамо» в обороне, что команда достаточно много пропускает и много позволяет сопернику создавать у своих ворот, думаю, вариант «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5» за 1.87 — вполне жизнеспособный», — приводит слова Генича «РБ Спорт».