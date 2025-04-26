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«Динамо» Москва — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

«Динамо» Москва — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.98.

«Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург. Самый сильный соперник у «Зенита» в оставшихся матчах, но имеющий проблемы с организацией игры в обороне. Если не ошибаюсь, то всего пять сухих матчей из 25 в чемпионате у «Динамо» было. Для команды, ставящей задачу бороться за медали, это очень мало. Но у «Динамо», похоже, «бразильская схема»: «Вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим». Но это шутка.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» и не умеет играть вторым номером, да и не будет. Но «Зенит» намного класснее, что в атаке, что в обороне. Недаром у гостей всего 16 пропущенных мячей, и это первое место в лиге. Не уверен, что «Динамо» забьёт, — этот прогноз можно рассмотреть за 2.38.

Ну а я просто выберу победу команды, которой нужнее победа и которая намного класснее — победа «Зенита» за 1.98, это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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