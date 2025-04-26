«Динамо» Москва — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Зенит».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.86.

«Обе команды подходят к этой встрече с высокими турнирными амбициями: петербуржцы борются за чемпионство, а бело-голубые не теряют надежд на попадание в тройку.

«Динамо» под руководством Марцела Лички остаётся самой забивной командой РПЛ (53 гола), но страдает от нестабильности. После возобновления сезона бело-голубые чередуют яркие победы (например, 4:0 над «Динамо» из Махачкалы) с неожиданными поражениями (1:3 от ЦСКА). При этом дома команда в РПЛ выглядит крайне мощно: пять побед подряд с общим счётом 19:4.

«Зенит» демонстрирует стабильность в концовке сезона. В последних четырёх матчах команда Сергея Семака одержала три победы и один раз сыграла вничью, сократив отставание от лидера — «Краснодара» — до двух очков. Петербуржцы обладают лучшей обороной в лиге (всего 16 пропущенных мячей) и второй по результативности атакой (50 голов). Однако выездная игра «Зенита» вызывает вопросы: в последних двух гостевых матчах в Москве (1:1 с «Локомотивом» и 1:2 со «Спартаком») команда не смогла победить.

В последних пяти матчах на «ВТБ Арене» «Зенит» выиграл лишь один раз (в сентябре 2022 года). Остальные игры завершились победами «Динамо» или ничьей.

У бело-голубых из-за травм в заявке отсутствуют Тюкавин и Гомес, у «Зенита» не сможет сыграть Караваев.

Учитывая фантастическую форму «Динамо» на домашнем поле, поставим на то, что подопечные Марцела Лички не проиграют в этом матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».