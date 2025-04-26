Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 26 апреля

«Динамо» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 26 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.80.

«Важнейшая игра в 26-м туре чемпионата России, «Динамо» Москва против «Зенита». Само собой, именно для гостей она имеет особое значение. Отступать некуда уже команде Семака, обязательно тут надо набирать три очка.

«Зенит» ещё не потерял шансы на чемпионство. Главное, что он недавно выиграл у «Краснодара», сделал это уверенно, много забил – 4:1. Теперь между двумя лидерами всего два очка разницы. Осталось команде Семака только выиграть в оставшихся турах и ждать неудач конкурента.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'    

И в принципе, график оставшихся матчей у «Зенита» не такой сложный. В РПЛ осталась, по сути, только одна игра против топового соперника – как раз против «Динамо». В остальных встречах оппозиция будет чуть легче. Правда, усложняет сине-бело-голубым ситуацию Кубка России с ЦСКА. Два матча они проведут, первый – уже на следующей неделе.

А вот у «Динамо» сложнее расписание на финише сезона. Во-первых, две игры со «Спартаком», одна в Кубке России, в Пути регионов, вторая – в РПЛ. В последнем туре ещё подопечные Лички против «Краснодара» выступят. Кто знает, может, тогда и решится исход чемпионской гонки.

Правда, у «Динамо» турнирная ситуация сложнее, даже если выиграет в оставшихся матчах, далеко не факт, что в топ-3 поднимется, что уж говорить о борьбе за лидерство. Сейчас с 46 очками подопечные Лички идут на пятом месте, отстают от топ-3 на четыре балла и более.

Да и бело-голубые не настолько стабильно выступали в последнее время, чтобы говорить про их виктории в оставшихся турах. Так что команда просто доигрывает сезон. Несмотря на это, всё равно тут лёгкой игры для «Зенита» не жду. Он победит, но точно не с крупным счётом, пропустив. Моя ставка – точный счёт 1:2 за 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Гуманитарная помощь «Краснодару». Как пройдёт матч «Динамо» — «Зенит»?
Гуманитарная помощь «Краснодару». Как пройдёт матч «Динамо» — «Зенит»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android