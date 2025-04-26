«Пари НН» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2 за 1.98.

«Пари НН» — «Ахмат». Внизу турнирной таблицы РПЛ после победы «Оренбурга» становится жарко. «Пари НН» — 19 очков, «Оренбург» — 17, «Ахмат» и «Химки» имеют по 23 набранных очка.

Первый матч для хозяев из трёх оставшихся, а это против «Ахмата», «Крыльев» и «Факела», и это домашний матч, где кровь из носа нужно брать очки. Но как это сделать, когда в 2025 году ничего не получается? В шести последних матчах всего лишь одно набранное очко и всего лишь два забитых гола. И приезжает прямой конкурент, у которого дела обстоят намного лучше.

Весной команда Ташуева набрала 10 очков, футболисты почувствовали уверенность, и последнее выездное поражение от «Краснодара» это настроение не испортит. В воротах хорош Шелия, в обороне — два игрока сборной России, Ибишев и Адамов,, в середине — опытный Уткин, да и атака весёлая, на флангах креативят Садулаев и Самородов, а в центре – Зорин. И не забываем про легенду «Ахмата», Беришу, который не играл с первых минут в той игре последней, не знаю, по какой причине (он вышел на замену во втором тайме на 20 минут).

Вот поэтому букмекеры и отдают предпочтение гостям — победа «Ахмата», 2.40. Букмекеры не верят в три и больше забитых мячей в матче — на тотал меньше 2.5 дают 1.73, но предполагают, что обе команды забьют — цифра немножко больше, 1.86. То есть букмекеры считают, что возможен счёт 1:1.

Забитый мяч мы увидим точно. Но, как мне кажется, не сразу. Поэтому можно рассмотреть ставку «первый забитый мяч с 31-й по 90-ю минуту», внимание, за коэффициент 1.98. Но я за тотал меньше двух голов в матче за 2.33. Потому что переживаю, а вдруг сыграют 0:0, как это было, например, в 22-м и 23-м туре у «Ахмата», когда они играли против «Факела» и «Спартака».

Мой прогноз — тотал меньше двух мячей в матче», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».