«Динамо» М — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на матч РПЛ в Москве

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.08.

«Динамо» против «Зенита» в 26-м туре РПЛ. «Динамо» в прошлом туре обыграло «Рубин», несмотря на то что испытало проблемы в первом тайме. «Динамо» больше владело мячом, но у «Рубина» были более острые моменты. Но во втором всё-таки «Динамо» играло лучше, острее и Гладышев стал героем матча. «Динамо» одержало победу, в общем, в своём стиле, играя в атаку, да, допуская моменты на контратаках, но три очка команда Лички набрала.

В чемпионате у «Динамо» нет борьбы за чемпионство, у него остаётся борьба за место в тройке, наверное, в лучшем случае. Ну и вот игра с «Зенитом», который борется за чемпионство, с «Зенитом», который в прошлом туре не без труда обыграл «Химки», с «Зенитом», который, в общем, за последнее время провёл, наверное, только один классный матч — против «Краснодара». Так что здесь с точки зрения исхода мне не всё понятно, честно говоря. «Зенит», наверное, на бумаге фаворит. Но в гостях с «Динамо» могут быть сложности у команды Семака. В исход я здесь лезть не буду. Мне кажется, должны быть в этом матче голы. Не жду огромного количества их, но счёт 1:1, 2:1 в пользу одной из команд, например, 2:0, может быть, я могу себе представить. Голы будут, вряд ли в больших количествах.

Поэтому, я возьму ставку «количество голов два или три в матче» с коэффициентом 2.08», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».