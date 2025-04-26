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«Ростов» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 26-го тура РПЛ

«Ростов» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 26-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: 1:1 по ходу матча за 2.16.

«Ростов» — «Локомотив», 26-й тур РПЛ. Вроде бы встречаются соседи по турнирной таблице, но между ними восемь очков. Как я говорил ранее про «Ростов», они выше седьмого места не поднимутся. А вот «Локомотив», имея 44 очка и находясь на шестом месте, может при очень удачном раскладе занять и четвёртое место. Потому что в последних пяти матчах у «Локомотива» достаточно удобные противники и у них есть возможность набрать 13 очков.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё хочу отметить, что буквально через три дня эти команды сыграют вновь, но уже в Москве, и в другом турнире — это будет Кубок России. В первом круге РПЛ команды покуражились на стадионе «РЖД-Арена», забив пять голов на двоих. В том матче «Локомотив» был сильнее, победил со счётом 3:2.

И, по моему мнению, матч в Ростове тоже будет голевым. Поэтому есть несколько вариантов. Но выбирать вам — к примеру, «обе забьют» за 1.55. Но это, как мне кажется, маловато. Тотал больше 2.5 за коэффициент 1.70 — тоже неплохой вариант.

Ну а я выбираю следующий прогноз – «по ходу матча счёт будет 1:1» за коэффициент 2.16. Всё же, я думаю, ни у одной из команд не будет большого преимущества, но игра будет открытая. И команды будут обмениваться забитыми голами», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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