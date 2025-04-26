«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на дерби РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Марко Николич, оказывается, в Белграде и Деян Станкович живут в одном доме. Они не только соседи по городу, но и по турнирной таблице. «Спартак» сейчас опережает ЦСКА.

Армейцы потеряли важнейшие очки в игре с «Крыльями Советов», и по последним матчам есть ощущение, что ЦСКА немного выдохся. Это было видно и в Оренбурге, и в кубковой встрече с «Динамо». Постоянная ротация от Николича не приводит к стабильности ни в игре, ни в концепции, но результаты есть — ЦСКА по-прежнему весной никому не проигрывал. Впереди у армейцев ещё кубковый матч против «Зенита», у «Спартака» — кубковая игра на вылет с «Динамо». Но всё это уходит на второй план, когда речь идёт о дерби.

В первом круге «Спартак» выиграл на выезде 2:0. Но сравнивать то дерби с этим, мне кажется, не совсем правильно. У ЦСКА новая схема, другая тактика. Есть слабые места, но есть и плюсы. У «Спартака» тоже свои перестановки. Новички, которые появились зимой, добавляют Станковичу головной боли — приятной или не очень, но добавляют. Сам Станкович вернётся к бровке, он пропускал прошлый матч.

Если Станкович не станет экспериментировать, то «Спартак» выйдет в привычных 4-3-3. Понятно, что будет аншлаг. Понятно, что в прошлом дерби «обе забьют» не сыграло. И были нулевые, скучные матчи в предыдущих сезонах.

Но сейчас, на этом отрезке чемпионата, мне кажется, голы должны быть. У ЦСКА мобильная, быстрая группа атаки. У «Спартака» шикарные фланги. Маркиньос просто бизон — выжигает всё пространство. Мне кажется, обе команды будут рисковать. А если на «обе забьют» дают коэффициент два — это стоит брать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».