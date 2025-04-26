«Спартак» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на центральный матч 26-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.00.

«Первое – все билеты проданы, а значит, мотивация «Спартака» в домашнем матче будет зашкаливать. Далеко ходить не надо, матч с «Зенитом» вспомните. Второе – «Спартак» в чемпионской гонке, ему надо выигрывать, это тоже объективно.

ЦСКА делает ставку на Кубок, последняя неудача с самарцами их выкинула из чемпионской гонки.

Поэтому явный фаворит — «Спартак», ставим на его победу в матче. И вторая ставка – тотал 10,5 больше угловых, потому что фланги работают что у одних, что у других и очень много прострелов идет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».