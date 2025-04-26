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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на центральный матч 26-го тура РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на центральный матч 26-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.00.

«Первое – все билеты проданы, а значит, мотивация «Спартака» в домашнем матче будет зашкаливать. Далеко ходить не надо, матч с «Зенитом» вспомните. Второе – «Спартак» в чемпионской гонке, ему надо выигрывать, это тоже объективно.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА делает ставку на Кубок, последняя неудача с самарцами их выкинула из чемпионской гонки.

Поэтому явный фаворит — «Спартак», ставим на его победу в матче. И вторая ставка – тотал 10,5 больше угловых, потому что фланги работают что у одних, что у других и очень много прострелов идет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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