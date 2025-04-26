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«Спартак» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на дерби всея Руси

«Спартак» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на дерби всея Руси
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Спартак» против ЦСКА сыграет в 26-м туре чемпионата России. Важная игра для обоих соперников, тут терять очки точно никто не хочет. Пока не уверен, кто точно выиграет.

В турнире у них интересная ситуация. Команды сейчас находятся на соседних позициях, выше идёт «Спартак» с 50 очками. ЦСКА же отстаёт от него всего на два очка, располагается на четвёртом месте. И пока их отставание от лидеров не так велико, даже до лидирующего «Краснодара» красно-белым не достаёт пяти очков, а армейцам – семи. В общем-то за оставшиеся туры такой разрыв вполне можно отыграть.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И если сравнивать их оставшиеся матчи, то у ЦСКА явно ситуация сложнее. Во-первых, ему ещё дважды с «Зенитом» предстоит сыграть в финале Кубка России Пути РПЛ. А в самом чемпионате, помимо встречи со «Спартаком», будут ещё игры с «Краснодаром» и «Локомотивом». Так что график встреч тяжёлый у команды Николича.

Что же до «Спартака», так ему после игры с ЦСКА останутся ещё два матча с «Динамо», и то на РПЛ приходится только один из них. Второй пройдёт в Кубке России Пути регионов. Остальные встречи против более простых оппонентов, с которыми подопечным Станковича будет намного проще очки заработать – «Факел», «Крылья», «Химки».

В целом в 2025 году обе команды успешно выступали. Но вот если брать последние игры, то не всё гладко у них проходило. Так, «Спартак» недавно уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2), в прошлом туре с «Акроном» едва очки не потерял (3:2). ЦСКА же идёт на мини-серии ничьих – 0:0 с «Динамо» в Кубке и 1:1 с «Крыльями Советов» в РПЛ.

Так что тут я всё-таки не вижу победителя. Да, из-за домашнего поля чуть больше хочется поверить в «Спартак». Но в последних играх он не всегда убедительно выглядел. К тому же ЦСКА – точно не самый простой оппонент сейчас, один из самых сложных скорее. Да и они точно друг с другом сыграют осторожно. Терять очки на финише, да ещё и в игре с конкурентом, никто не хочет», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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