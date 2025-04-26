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«Спартак» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России

«Спартак» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«На «Лукойл Арене» в Москве состоится принципиальное дерби 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Обе команды сражаются за медали, а между ними всего два очка в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» подходит к матчу на третьем месте с 50 очками. Несмотря на мощную атаку, красно-белые демонстрируют неоднозначную игру: после разгрома «Ростова» 3:0 последовало неожиданное поражение от скромного «Динамо» из Махачкалы, а затем неуверенная победа над «Акроном». Однако дома команда выглядит здорово — пять побед в шести последних матчах. Отметим, что «Спартак» останется без Пабло Солари, который отбывает дисквалификацию.

ЦСКА идёт на четвёртом месте, набрав 48 очков, не проиграв 13 матчей подряд во всех турнирах. Армейцы могут похвастаться хорошей обороной, но в атаке иногда не хватает вариативности. В последних турах команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» и обыграла «Оренбург», но в выездных матчах по ходу сезона с топ-клубами часто довольствуется ничьей. ЦСКА не сможет помочь в матче со «Спартаком» травмированный Родриго Вильягра, который так и не дебютировал за армейский клуб.

В последних пяти личных встречах — две победы «Спартака» и три ничьих. Таким образом, ЦСКА не побеждал в этом дерби с 2022 года.

Матч ожидается малорезультативным. «Спартак», скорее всего, будет владеть инициативой, но столкнётся с организованной обороной армейцев. Поставим на исход ТМ 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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