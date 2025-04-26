«Спартак» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 26 апреля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.40.

«Последний субботний матч 26-го тура РПЛ – «Спартак» против ЦСКА. Посмотрев на таблицу, можно сказать, что это матч за третье место. «Спартак» опережает армейцев всего на два очка.

И весной клуб совершенно непредсказуем, проиграв дважды «Махачкале» дома и «Рубину» на выезде, а в последнем туре с «Акроном», как и с «Махачкалой», спартаковцы снова «забыли выйти из раздевалки», позволили забить сопернику два гола за полчаса, но потом за счёт сильной линии атаки сумели забить три и победить. Слабая оборона и сильная атака — это про «Спартак».

Напомню, что матч первого круга завершился победой «красно-белых» 2:0 (Бонгонда и Медина отличились в той игре, последнего уже нет де-факто, ну и слава богу, но де-юре он ещё в клубе, и придётся ему платить). ЦСКА весной очень хорош по результатам, если бы не домашняя ничья в последнем туре с «Крыльями Советов», то можно было бы сказать — фантастический результат. И уже от третьего места всего два очка.

Три года армейцы не могут обыграть «красно-белых», с апреля 2022 года команды провели между собой шесть матчей, три раза выиграл «Спартак» и три раза матч закончился вничью. И в этом матче, по моему мнению, будет ничья — за 3,40. Это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».