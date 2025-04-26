«Спартак» — ЦСКА: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Спартак против ЦСКА в 26-м туре РПЛ. «Спартак» в прошлом туре вытащил матч с Акроном», проигрывая 0:2. При этом «Спартак», честно говоря, неубедительно выглядел. Удачное стечение обстоятельств ему помогло одержать победу, автогол соперника, пенальти, да, был ещё пенальти, который «Спартак» не реализовал. Тем не менее игру «Спартака» хорошей в этом матче я бы не назвал. Но на финише сезона результаты важнее качества.

И «Спартак» ещё в чемпионской гонке. И вот дерби с ЦСКА, который играл с «Крыльями Советов» и сыграл вничью 1:1. И, кажется, по моментам «Крылья» даже были ближе к победе, в концовке могли даже забить. ЦСКА тяжело было без Пьянича. Вышел на замену и забил Койта. Но в целом по игре было много вопросов к армейцам. И, в общем, свой лучший футбол они в этом матче не показали.

И вот дерби со «Спартаком». Честно говоря, такие матчи сложно предсказывать. Они вне контекста, вне вообще турнирных каких-то значений, это всегда особое событие. И, мне кажется, на такой матч можно взять компромиссную ставку «два или три гола» за 2.00. Мне кажется, что 1:1, 2:1 я вижу. Но на счёт, конечно, не рискну ставить, в исход здесь лезть не буду.

Хотя «Спартак» дома, наверное, всё-таки фаворит. Но, честно говоря, мне кажется, что «Спартаку» будет очень тяжело. ЦСКА выберет контратакующий план и будет на пространстве моменты создавать, а «Спартак» будет играть, очевидно, первым номером. Я возьму «два или три гола в матче», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».