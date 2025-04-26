«Спартак» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на дерби в чемпионате России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.09.

«Московское дерби состоится в 26-м туре чемпионата России. Интереснейшая игра. Команды находятся в хорошей форме, сейчас претендуют на высокие позиции в РПЛ. Всё же, я считаю, домашние трибуны тут помогут красно-белым. Пусть и легко им точно не будет.

ЦСКА – один из самых успешных клубов РПЛ в 2025 году. Так ни одного поражения после зимней паузы у него и не было. Более того, после нулевой ничьей с «Зенитом» команда Николича вышла на серию побед, которая достигла семи игр. Соперники за этот период были у неё разного калибра. Благодаря таким успехам высоко поднялся коллектив в турнире.

Правда, в последних двух матчах снова начал играть вничью ЦСКА. Сперва случился снова счёт 0:0, только не в РПЛ, а в Кубке России – ответный полуфинал с «Динамо», по сумме двух игр армейцы прошли дальше. А вот в прошлом туре чемпионата обидные очки потеряли подопечные Николича, не смогли обыграть «Крылья Советов» (1:1).

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на четвёртое место сейчас. У него равный разрыв с соседями выше и ниже – два балла. В общем-то, даже за топ-2 ещё может коллектив зацепиться, если будет выступать в том же духе. И уже после этой игры он может подняться на третье место. Ведь выше него идёт как раз «Спартак», имеет на два очка больше.

Сами красно-белые чуть менее стабильно выступали после зимней паузы, было у них даже поражение недавно – 1:2 от махачкалинского «Динамо». Но почти во всех остальных встречах только выигрывал коллектив Станковича. Собственно, побед у него было столько же в 2025 году, сколько и у ЦСКА.

Какое-то время «Спартак» даже опережал «Зенит», шёл вторым, преследовал лидирующий «Краснодар». Но не сильно долго это длилось, сейчас клуб снова опустился на третье место, пусть и большого отставания от лидеров у него нет.

Да, матч будет явно интересным, как минимум с тактической точки зрения. Крупного счёта всё-таки не жду, думаю, оппоненты осторожно сыграют, боясь потерять драгоценные очки в матче с конкурентом по таблице. Но поверю всё-таки в минимальную победу «Спартака» — котировка 2.09», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».