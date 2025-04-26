«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.23.

«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом дважды на коротком отрезке. Сначала будет финал Кубка Короля в Севилье, затем — матч чемпионата 11 мая в Барселоне. В Ла Лиге, как известно, у «Барселоны» есть определенный гандикап — 4 очка. «Реал» пытается догнать, но пока не получается. Хотя в контексте кубковой игры это вряд ли имеет значение.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас много разговоров о судействе — Рикардо де Бургос Бенгоэче назначен главным арбитром финала. «Реал» возмущен и приводит статистику: с этим судьей «Барселона» выигрывает более 80% матчей, а «Реал» — только 61. Но судья уже назначен, и мадридцы подогревают атмосферу, понимая, что «Барселона»" в хорошем состоянии.

Хотя настолько ли в хорошем? «Барселона» сейчас не выглядит фестивально. С «Мальоркой» был неплохой матч, победили 1:0, но реализация моментов — неидеальна. «Барселона» по-прежнему играет с высокой линией обороны, соперники этим иногда пользуются. Мне кажется, «Реал», понимая, что в первом круге было 0:4 и команда просто расклеилась, сейчас не позволит себе такую вольность. Не повторит того, что было с «Арсеналом» и «Барсой» осенью. Анчелотти обязательно что-то придумает. Разумеется, будет реагировать и Флик. Матч за трофей. Хочется увидеть голы. Хочется обмена мячами. У «Барселоны» не будет Левандовского и Алекса Бальде — оба травмированы. Слева, скорее всего, сыграет Жерар Мартин. В атаке — Ферран Торрес, Ямаль и Рафинья по флангам.

По составам в целом все примерно ясно. «Барса», скорее всего, забьет. Хотя пробить Куртуа — не самое простое дело. Но моменты будут. Оборона у «Барселоны» тоже не вызывает уверенности. «Реал», скорее всего, забьет.

Опыт подобных матчей, даже несмотря на поражение в Суперкубке в начале года, сейчас, на мой взгляд, на стороне «Реала». Я сыграл бы лобовую ничью за 3,85 в основное время, но больше нравится аккуратный вариант: Х2 и обе забьют за 2,23», — приводит слова Генича «РБ Спорт».