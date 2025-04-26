«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.14.

«В Севилье «Барселона» и «Реал» Мадрид сойдутся в очередном «эль-класико», на этот раз в рамках финала Кубка Испании.

Под руководством Ханси Флика «Барселона» демонстрирует впечатляющие результаты. Команда уверенно лидирует в Ла Лиге и успешно выступает в Лиге чемпионов. В полуфинале Кубка короля каталонцы обыграли «Атлетико» с общим счётом 5:4.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

В атаке «Барселона» будет полагаться на Рафинью и Ламина Ямаля, которые в последнее время показывают отличную форму. Из-за травмы Роберта Левандовского, вероятно, на острие атаки выйдет Ферран Торрес.

«Реал» подходит к финалу с кадровыми проблемами. Травмы Эдуара Камавинги и Давида Алабы серьезно ослабляют центр поля и оборону. Однако Карло Анчелотти, несмотря на эти потери, может рассчитывать на Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в атаке.

В последних пяти матчах между этими командами «Барселона» одержала три победы, а «Реал» — две. В январе 2025 года «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.

С учётом текущей формы и состава каталонцев они выглядят фаворитами встречи. Поставим на их победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».