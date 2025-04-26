«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на финальный матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 2:2 за 10.00.

«Эль класико», уже третье в этом сезоне. На этот раз соперники встретятся в финале Кубка Испании. Да, предыдущие две встречи завершались довольно безальтернативно, без шансов для «Реала». Но сейчас я жду, что мадридцы дадут отпор оппоненту, по крайней мере в основное время.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, если судить тут только по форме соперников, по их положению в разных турнирах, то «Барселона», очевидно, выглядит фаворитом. Во-первых, она уже выиграла Суперкубок Испании, в финале как раз разгромив «Реал» со счётом 5:2. Во-вторых, клуб всё ещё участвует в Лиге чемпионов, в отличие от мадридцев, которые вылетели от «Арсенала», уступив в обеих встречах четвертьфинала (0:3 и 1:2).

В Примере всё не настолько очевидно у них. Да, и там «Барса» лидирует, имеет отрыв от «Реала», но пока он не такой большой. Шансы команды Анчелотти на чемпионство ещё остаются, пару раз надо выиграть и ждать неудач «Барселоны». Другой вопрос, уступит ли команда Флика даже один раз? Пока что она в 2025 году в Примере вообще ни разу не уступала. За эти почти четыре месяца проиграли сине-гранатовые всего один раз – в ответном четвертьфинале ЛЧ с «Боруссией» Дортмунд, когда всё уже было решено (1:3).

Так что да, если судить по этим параметрам, у «Реала» шансов нет. Но я всё же верю в уровень и класс «сливочных». Именно в такой ситуации они и могут выдать отличный матч, оказать равное сопротивление своему сопернику. Может быть, по итогу трофей им и не достанется. Но я верю, что в основное время «Реал» продержится.

Ставлю на точный счёт у них – 2:2. Такой вариант оценивается коэффициентом 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».