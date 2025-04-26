«Барселона» — «Реал»: ставка Эльвина Керимова на финальную игру Кубка Испании

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 1.5 гола за 1.71.

«Барселона» — «Реал» Мадрид, финал Кубка Короля, уже скандальный, хотя он ещё не начался. Но давайте об игре.

«Барселона» в чемпионате стала одерживать тяжёлые победы. «Сельту» обыграли 4:3, после этого была тяжёлая победа 1:0 над «Мальоркой», но моментов у «Барселоны» было больше. Она ещё готовится к первому полуфиналу Лиги чемпионов с «Интером». Клуб лидирует в чемпионате, как раз имеет отрыв от «Реала», это два претендента на чемпионство.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» в этом сезоне с «Реалом» играет удачно, и разгромно побеждали на «Бернабеу» в чемпионате в первом круге, и в Суперкубке разгромили «Реал». «Барселона» очень быстрая команда, прессингующая, рискующая всегда, с феноменальным абсолютно нападением, Рафиньей, Ямалем, без Левандовского в финале Кубка Короля, но я думаю, что его место может занять, например, Торрес или сыграть ложную «девятку» Ольмо. Почему нет? Я думаю, что Педри должен сыграть. В общем, да, «Барселона» выглядит фаворитом, но это, конечно, игра, которая может стать непредсказуемой.

«Реал» тоже с трудом сейчас в чемпионате одерживал победы. Обыграли «Хетафе» с минимальным счётом благодаря голу Гюлера, и Анчелотти ротировал состав, давал играть тем, кто недополучает игрового времени, в частности Гюлер. Но у «Реала» проблемы кадровые, да, Камавинга получил травму. Это не единственная, кстати, кадровая проблема «Реала», так что с «Барсой» ему будет очень тяжело. «Реал» ещё очень болезненно вылетел из Лиги чемпионов, отстаёт в чемпионате от «Барселоны».

Но мне кажется, что, естественно, в «класико» у «Реала» всегда есть шансы, и, может быть, оно будет другим, может, будет отличаться от тех, что мы видели в этом сезоне. Может быть, «Реал» сыграет осторожно, не попытается «Барселону» прессинговать, и тогда создаст проблемы ей, не дав пространство.

Но мне кажется, что всё-таки, каким бы ни был исход, «Барселона» будет иметь больше моментов. И мне кажется, что «Барселона», очень много забивающая в этом сезоне, забьёт больше 1.5 гола с коэффициентом 1.71. Я думаю, что два минимум «Барселона» забьёт. Думаю, что игра будет результативной. Думаю, что «Реал» забьёт наверняка. Но атаку «Барселоны» остановить очень сложно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».