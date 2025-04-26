«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Дмитрия Градиленко на финал Кубка короля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 3 за 1.79.

«Уверен, что весь футбольный мир прильнёт к экранам телевизоров в субботу вечером, чтобы посмотреть на лучших игроков мира в финальном матче за Кубок Испании. «Барселона» — «Реал» Мадрид. Матч состоится в Севилье.

Последние два матча между ними были победными для «Барселоны». В чемпионате на «Сантьяго Бернабеу» в конце октября 2024 года счёт был в пользу сине-гранатовых 4:0. А в финале Суперкубка 12 января «Барса» забила пять, пропустив при этом два.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Мбаппе, пропустивший два матча из-за травмы, полученной с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, скорее всего, сыграет. И это для «Мадрида» большой плюс. А у «Барсы» большой минус — не сыграет лучший нападающий клуба, Роберт Левандовски, который в свои неполные 37 показывает фантастические результаты — 25 забитых мячей в 31 игре, это просто действительно фантастика.

Конечно же, мы все ждём много забитых голов, и ставка тотал больше трех голов за 1.79, по-моему мнению, зайдёт на ура. Можно, конечно, рассмотреть и большое количество жёлтых карточек в матче. К примеру, в последнем матче между ними было показано девять жёлтых карточек, в предпоследнем – семь. Потому что я уверен, что будет не только классный футбол, но и будет действительно битва — битва за Кубок.

Но я за тотал больше 3 голов за 1.79», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».