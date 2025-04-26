«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на финальный матч Кубка Короля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.17.

«Финал Кубка Испании, эль-класико – «Барселона» против мадридского «Реала». Я, конечно, болеть буду за «сливочных». Но поверить в их успех все-таки тяжело. Каталонцы сейчас в отличной форме находятся.

Это уже второй финал турнира для этих оппонентов в этом сезоне. Ранее в январе они встречались в рамках Суперкубка Испании. И тогда просто «деклассировала» команда Флика соперника, обыграла его со счетом 5:2. До этого они играли в Ла Лиге, тогда тоже шансов у «Реала» почти не было, особенно во втором тайме – 0:4.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Но это было давно, может быть, сейчас «Реал» находится в хорошей форме? Так тяжело сказать, учитывая проблемы клуба в Лиге чемпионов, из которой он вылетел от «Арсенала». В Примере теоретические шансы у подопечных Анчелотти на чемпионство еще остаются. Но там опять же лидирует «Барселона», имеет небольшой отрыв в очках, который, я не думаю, она позволит преследователю сократить.

В Лиге чемпионов у каталонцев как раз проблем пока не возникало. Да, в четвертьфинале в ответном матче они уступили «Боруссии» Дормунд (1:3). Но тогда подопечные Флика все решили еще в первой игре, когда победили 4:0. На следующей неделе им в полуфинале уже предстоит встретиться с «Интером».

Время от времени «Барселона» выдает «веселые» матчи. Так было недавно с «Сельтой», когда к середине второго тайма клуб проигрывал 1:3. Но к концу разогналась «Барселона», смогла трижды забить и выиграть 4:3. Но это, скорее, исключение из правил. В большинстве матчей не оставляет шансов команда своим оппонентам.

В общем, я тут все-таки поставлю на «Барселону». Отличный сезон проводит клуб, претендует сразу на четыре трофея. И выиграть Кубок Испании у него с большой вероятностью получится. Моя ставка – победа «Барселоны» за 2.17», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».