«Спартак» — ЦСКА: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на РПЛ

26 апреля «Спартак» примет ЦСКА в чемпионате России по футболу. Центральный матч 26-го тура РПЛ стартует в 19:30 мск. Пока соперники по московскому дерби выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Соперники подходят к очному поединку в разной форме. Для «Спартака» предыдущий тур выдался крайне тяжёлым. Красно-белые уступали «Акрону» с разницей в два мяча, но сумели переломить ход встречи и добиться победы. Решающий мяч в самой концовке игры забил Эсекьель Барко. Таким образом, коллектив Деяна Станковича остался в чемпионской гонке.

Уникальное достижение установил голкипер «Спартака» Илья Помазун. Вратарь вместе со своим отцом Александром Помазуном стал первым в истории чемпионатов России дуэтом отца и сына, которые сыграли в воротах за один клуб. Любопытно, что до этого Помазун выступал за ЦСКА, откуда и перешёл в «Спартак» в феврале текущего года.

ЦСКА не сумел на своём поле обыграть «Крылья Советов». Команда Марко Николича отыгрывалась по ходу встречи и свела поединок к ничейному результату (1:1). Тем не менее армейцы находятся в неплохой форме. Красно-синие не знают поражений с момента возобновления чемпионата после зимней паузы. С тех пор ЦСКА не проигрывал ни в РПЛ, ни в Кубке России.

После 25 туров «Спартак» замыкает тройку лидеров и набрал 50 очков. ЦСКА отстаёт от соперника на одну позицию и два балла. Статистика последних личных встреч на стороне красно-белых. Армейцы не могут обыграть принципиального оппонента на протяжении шести поединков подряд.

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