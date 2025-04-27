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«Локомотив» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит первого матча серии

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит первого матча серии
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27 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» примет «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности.

Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 4.10.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первая встреча серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.90, тотал больше 4.5 шайбы — тоже коэффициентом 1.90.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 19.0.

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