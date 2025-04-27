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«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч в Ярославле

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч в Ярославле
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.92.

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У уфимцев куда больше слабых мест, чем у «Авангарда». Хуже показатели выступлений в неравных составах, четвёртое звено реже забирает микроматчи. Ну а самое главное — «Салават Юлаев» куда уязвимее на выезде.

Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Подопечные Виктора Козлова были очень близки к вылету. Уступали в серии 1-3, но «Спартак» не дожал, за что жестоко поплатился. «Локомотив» гораздо стабильнее москвичей. Игорь Никитин создал команду с отменной глубиной состава и лучшей слаженностью обороны в КХЛ.

Ги Буше после поражения в решающей встрече заявил, что не мог требовать большего, ведь хоккеисты отдали всё без остатка. Это была серия, достойная финала Кубка Гагарина. Выигравший же регулярку «Локомотив» показал, что обладает характером. Чемпионским менталитетом, если угодно.

После третьего периода последней встречи с «Авангардом» ярославцы вернулись другой командой. Первый матч серии с «Салаватом Юлаевым» должны выиграть уверенно, в основное время. После «ястребов» им уже ничего не страшно, позади более сложное испытание.

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