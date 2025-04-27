Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» выйти в финал Кубка Англии

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27 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Проход «Сити» в финал оценён в 1.42 (70%), итоговый успех «Ноттингема» доступен за 3.20 (30%).