«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: прогноз на полуфинал Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Сити» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.10.

Хоть встреча и пройдёт на нейтральном поле, у «Манчестер Сити» значительно больше шансов выйти в финал. Даже несмотря на важные кадровые потери, у «горожан» больше глубина состава и выше уровень исполнительского мастерства. Действующий чемпион Англии всё-таки. Негоже ему заканчивать сезон без трофеев.

Хосеп Гвардиола неплохо справляется даже без лучшего бомбардира команды — Эрлинга Холанда. В трёх предыдущих встречах первенства его подопечные разгромили «Кристал Пэлас» (5:2), уверенно победили «Эвертон» (2:0), а также обыграли «Астон Виллу» (2:1). Поднялись на третье место в АПЛ.

Гвардиола успешно подтягивает в основу воспитанников академии. Нико О'Райли стал главным героем встречи 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Записал на свой счёт две голевые передачи.

«Лесникам» хватает мощности, чтобы преуспевать сразу в двух турнирах. Дело дошло до серии пенальти в каждом из трёх последних матчей Кубка Англии с их участием. Дотянули до 11-метровых благодаря слаженной игре в обороне. И в этот раз наверняка постараются усложнить задачу сопернику, но вряд ли смогут избежать поражения по итогам 90 минут.