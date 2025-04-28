«Трактор» — «Динамо»: стал известен фаворит первого матча серии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что составляет примерно 41% вероятности.

Победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Поставить на ничью можно за 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что первая встреча серии «Трактор» — «Динамо» Москва получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0.