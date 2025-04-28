«Трактор» — «Динамо»: прогноз на матч в Челябинске

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первую игру серии «Трактор» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 5 голов за 1.90.

Московское «Динамо» уверенно прошло СКА (4-2) и «Ак Барс» (4-2). Бо́льшая часть встреч получилась результативной. Важную роль сыграло мастерство легионеров. Канадские нападающие забросили чуть ли не половину всех шайб. Набрали отличную форму. Устоять обороне «Трактора» будет непросто.

Примечательно, что три из четырёх поражений подопечные Алексея Кудашова потерпели на своём льду. Так что вряд ли будут стесняться в Челябинске. Тем более что они очень здорово играют вторым номером. Даже если челябинцы на правах хозяев пойдут вперёд, смогут им ответить. Ставка на ТБ 5 шайб принимается с коэффициентом 1.90.

В прошлом сезоне «Трактор» прошёл московское «Динамо», выиграв все четыре матча. Однако тогда были совсем другие команды по состоянию. У челябинцев изменился тренерский штаб и стиль игры, а у бело-голубых разрешилась проблема с вратарской позицией.

Серия может получиться затяжной. Фаворит не проглядывается. Однако должно быть интересно и зрелищно, ждём много голов уже с ходу.