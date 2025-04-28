«Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз на матч 28 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на четвёртую игру серии «Монреаль» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.36.

На пороге возвращения в состав — белорусская звезда «Вашингтона». Тройка Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас создавала шедевры в регулярном чемпионате. Как только она воссоединится вновь, «Канадиенс» не поздоровится.

Протас пропустил первые три матча с «Монреалем» из-за травмы. Надо отметить, прикрывал его обменянный у «Питтсбурга» Энтони Бовиллье весьма неплохо. Так что, если Спенсер Карбери решит, что Протасу нужно чуть больше времени на восстановление, беспокоиться не стоит. Качественная подмена есть.

У «Монреаля» с глубиной и качеством состава дела обстоят намного хуже. Перестройка идёт хорошо. То, что получилось выйти в плей-офф и забрать у победителя Восточной конференции одну встречу, — уже большое достижение. В следующий раунд Кубка Стэнли «Канадиенс» дорога заказана.

Это ещё слишком зелёная команда, которой не хватает стабильности. Мартену Сан-Луи приходится полагаться на совсем молодых хоккеистов, в частности на 19-летнего Ивана Демидова. В трёх матчах плей-офф россиянин не отметился ни единым результативным действием. У «столичных» выше уровень исполнительского мастерства.