«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Оренбург» в 26-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.17.

«Важнейшая игра пройдёт и в Самаре на «Самара Солидарность Арене». «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом». «Оренбургу» позарез нужны очки, но они нужны и «Крыльям». 27 очков у «Крыльев Советов», и они еще себя не обезопасили от попадания в стыковые матчи. Учитывая, что «Крылья» очень здорово играют в последний месяц, в феноменальной форме Иван Сергеев, Самара, безусловно, фаворит этой пары.

Но «Оренбург» показал, что он может играть хорошо не только дома, но и на выезде, по примеру матча с «Пари НН». И сейчас какая-то уверенность у «Оренбурга» всё-таки появилась, что можно зацепиться как минимум за стыки. И если «Оренбург» в этом матче одержит победу, то может догнать по очкам «Пари НН», а по дополнительным показателям даже команду Гончаренко обойдёт и попадёт, соответственно, туда, в зону стыковых игр, взойдёт, взлетит, войдёт.

Поэтому чрезвычайно важная игра. Ничья, пожалуй, не устраивает ни тех ни других. Ну и футбол должен получиться ярким. «Крылья» здорово выбегают в контратаки. У «Оренбурга» в каждом матче несколько моментов. Если не подведёт реализация, то всё должно сложиться неплохо.

Мой прогноз на эту встречу – «3-4 гола в матче» за 2.17. 2:1, 2:2, 3:1 — вот что-то подобное я жду от этой пары», — приводит слова Генича «РБ Спорт».