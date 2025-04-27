«Крылья Советов» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Самаре

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Крыльев Советов» и тотал больше 2.5 за 2.90.

«Крылья Советов» — «Оренбург», матч 26-го тура РПЛ. Обе команды в последних матчах действительно удивляют, и своей игрой, и своими результатами. Берём последние пять матчей, у «Крыльев Советов» восемь набранных очков, а у «Оренбурга» — девять.

«Оренбург» обыграл трёх конкурентов: «Динамо» Махачкала, «Пари НН» и «Факел». А «Крылья» после провала в матче с «Махачкалой» (0:4 в гостях) обыграли «Химки» и «Локомотив» и сыграли вничью с «Рубином» и в последнем выездном матче с ЦСКА. Сергеев, нападающий «Крыльев Советов», набрал отличный ход, забивает в последних четырёх матчах, и у него пять забитых мячей всего.

В общем, нас ожидает открытый футбол, команды не будут отсиживаться в обороне и ждать ошибку соперника. То, что обе команды забьют, у меня сомнений не вызывает, коэффициент 1.66. Но я за победу «Крыльев Советов» и тотал больше 2.5 за 2.90 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».